В Мелитополе для оккупантов ночь была горячая, над аэродромом поднялся дым, - мэр

Над аэродромом в Мелитополе, где размещена российская база, поднялся густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Ивана Федорова.

Федоров также отметил, что в настоящее время все подробности уточняются.

"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100% работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым", - сообщил он.

Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

Ранее сообщалось, оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Кроме того, 13 сентября в оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы в районе военного аэродрома.

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