В Мелитополе начался набор в патрульную полицию

В Мелитополе запланирован набор полицейских на 150 должностей

В Мелитополе (Запорожская область) начался набор в патрульную полицию, который продлится два месяца. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Князева, Мелитополь станет 38-м городом, где заработает патрульная полиция, в городе запланирован набор кандидатов на 150 должностей полицейских.

"Национальная полиция приняла решение создать специализированное подразделение патрульной полиции в важном административном центре нашей страны - в Мелитополе - по типу областных центров, где уже работают патрульные", - заявил он.

Князев также отметил, что основной задачей патрульных Мелитополя будет обслуживание трасс М-14 (Одесса-Мелитополь-Новоазовск) и М-18 (Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта).

В свою очередь, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич добавил, что полицейские Мелитополя будут помогать полицейским, которые работают на юге страны.

"После запуска этого подразделения мы будем иметь на всех дорогах южного региона полицейских, которые будут обеспечивать безопасность людей", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле текущего года Национальная полиция Украины объявила о наборе на 60 вакантных мест патрульной полиции Крыма.