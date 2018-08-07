У Мелітополі розпочався набір до патрульної поліції

У Мелітополі заплановано набір поліцейських на 150 посад

У Мелітополі (Запорізька область) розпочався набір до патрульної поліції, який триватиме два місяці. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За словами Князєва, Мелітополь стане 38-м містом, де запрацює патрульна поліція, у місті заплановано набір кандидатів на 150 посад поліцейських.

"Національна поліція прийняла рішення створити спеціалізований підрозділ патрульної поліції у важливому адміністративному центрі нашої держави - у Мелітополі - на зразок обласних центрів, де вже працюють патрульні", - заявив він.

Князєв також зазначив, що основним завданням патрульних Мелітополя буде обслуговування трас М-14 (Одеса-Мелітополь-Новоазовськ) та М-18 (Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта).

У свою чергу, заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич додав, що поліцейські Мелітополя допомагатимуть поліцейським, які працюють на півдні країни.

"Після запуску цього підрозділу ми матимемо на всіх дорогах південного регіону поліцейських, які забезпечуватимуть безпеку людей", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у квітні поточного року Національна поліція України оголосила про набір на 60 вакантних місць до патрульної поліції Криму.