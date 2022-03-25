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В Мелитополе 70 оккупантов устроили бунт и отказываются воевать

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Мелитополь, Пятница 25 марта 2022 12:38
В Мелитополе 70 оккупантов устроили бунт и отказываются воевать Фото: В Мелитополе 70 оккупантов устроили бунт и отказываются воевать (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт. Они отказываются принимать участие в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны Запорожского края в Facebook.

"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, дислоцирующемся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по исполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в сообщении.

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