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У Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт і відмовляються воювати

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Мелітополь, П'ятниця 25 березня 2022 12:38
У Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт і відмовляються воювати Фото: у Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт і відмовляються воювати (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Мелітополі 70 російських військовослужбовців влаштували бунт. Вони відмовляються брати участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сил оборони Запорізького краю в Facebook.

"Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, що дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців влаштували бунт по виконанню наказів керівництва і відмовилися брати участь у бойових діях проти ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Мелітополь Війська РФ Війна Росії проти України
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