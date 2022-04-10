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Мелитополь становится Чернобаевкой. ВСУ ударили по местному аэродрому, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по мелитопольскому аэродрому. По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупированный Мелитополь становится второй Чернобаевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на YouTube-канале "Фейгин LIVE".

"Сейчас бы объявить пятый Мелитополь, который постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления, рвалось часа два…Да, Мелитополь потихоньку становится Чернобаевкой, а ведь Мелитополь - это главный центральный узел - аэропорт, железнодорожное, автомобильное сообщение. Опорный пункт и для Херсона, обеспечивающий связь Херсона, Запорожья и Мариполя", - отметил он.

Отметим, аэродром Чернобаевка под Херсоном ассоциируется с постоянными ударами украинских сил по занятым российскими войсками позициям. В результате оккупанты понесли тяжелые потери на этом направлении, но с начала апреля масштаб атак на Чернобаевку уменьшился.

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МелитопольВойна России против Украины