В Мельбурне произошел пожар на складе с химикатами

В австралийском городе Мельбурн произошел пожар на складе с химикатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Как сообщается, более 175 пожарных борются с пожаром - который, по всей вероятности, будет длиться несколько дней.

Известно, что пожар вспыхнул около 6:40 по местному времени.

В своем заявлении пожарная служба Мельбурна отметила, что около 30 человек, как считается, убежали из здания после того, как начался пожар.

Один работник получил серьезные ожоги, а другой - был госпитализирован в стабильном состоянии с травмой глаза. Власти призвали местных жителей не выходить на улицы. Несколько школ закрыли в целях безопасности.

Также сообщается, что в прошлом месяце у предприятия закончилась лицензия.

Фото: скриншоты с видео (ABC News)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Южной Корее 5 апреля объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара. В результате происшествия было уничтожено 200 домов, один человек погиб и 35 пострадали.

Кроме того, в Венесуэле на нефтепроводе в штате Ансоатеги произошел взрыв. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.