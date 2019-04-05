В Мельбурне произошел пожар на складе с химикатами

Более 175 пожарных борются с пожаром
В австралийском городе Мельбурн произошел пожар на складе с химикатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Как сообщается, более 175 пожарных борются с пожаром - который, по всей вероятности, будет длиться несколько дней.
Известно, что пожар вспыхнул около 6:40 по местному времени.
В своем заявлении пожарная служба Мельбурна отметила, что около 30 человек, как считается, убежали из здания после того, как начался пожар.
Один работник получил серьезные ожоги, а другой - был госпитализирован в стабильном состоянии с травмой глаза. Власти призвали местных жителей не выходить на улицы. Несколько школ закрыли в целях безопасности.
Также сообщается, что в прошлом месяце у предприятия закончилась лицензия.
Фото: скриншоты с видео (ABC News)
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Южной Корее 5 апреля объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара. В результате происшествия было уничтожено 200 домов, один человек погиб и 35 пострадали.
Кроме того, в Венесуэле на нефтепроводе в штате Ансоатеги произошел взрыв. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.