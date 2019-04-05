У Мельбурні сталася пожежа на складі з хімікатами

В австралійському місті Мельбурн сталася пожежа на складі з хімікатами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Як повідомляється, більше 175 пожежних борються з пожежею - який, ймовірно, буде тривати кілька днів.

Відомо, що пожежа спалахнула близько 6:40 за місцевим часом.

У своїй заяві пожежна служба Мельбурна зазначила, що близько 30 осіб, як вважається, втекли з будинку після того, як почалася пожежа.

Один працівник отримав серйозні опіки, а інший - був госпіталізований у стабільному стані з травмою ока. Влада закликала місцевих жителів не виходити на вулиці. Кілька шкіл закрили в цілях безпеки.

Також повідомляється, що минулого місяця у підприємства закінчилася ліцензія.

Фото: скріншоти з відео (ABC News)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Південній Кореї 5 квітня оголосили надзвичайний стан масштабної лісової пожежі. В результаті події було знищено 200 будинків, одна людина загинула і 35 постраждали.

Крім того, у Венесуелі на нафтопроводі в штаті Ансоатегі стався вибух. Інформації про жертви або постраждалих не надходило.