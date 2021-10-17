Мельбурн ослабит самый продолжительный в мире локдаун из-за коронавируса. Город на этой неделе отменит приказ о прекращении карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Карантин длился 262 дня, или почти девять месяцев. Это самый длительный срок в мире, превышающий 234-дневный карантин в Буэнос-Айресе.

На этой неделе уровень вакцинации в штате достигнет 70%, что позволит ослабить ограничения.

"Сегодня большой день", - сказал премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс, объявляя о снятии ограничений.

Когда откроются гостевые заведения и некоторые предприятия, их пропускная способность будет сильно ограничена. Дополнительные послабления, включая возобновление работы многих розничных магазинов, наступят после того, как 80% жителей штата Виктория, что имеют право на прививку, будут полностью привиты - по оценкам, не позднее 5 ноября.