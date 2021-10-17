Мельбурн послабить найтриваліший у світі локдаун через коронавірус. Місто Цього тижня скасує наказ про припинення карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Карантин тривав 262 дні, або майже дев'ять місяців. Це найдовший термін у світі, що перевищує 234-денний карантин в Буенос-Айресі.

На цьому тижні рівень вакцинації в штаті досягне 70%, що дозволить послабити обмеження.

"Сьогодні великий день", - сказав Прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс, оголошуючи про зняття обмежень.

Коли відкриються гостьові заклади і деякі підприємства, їх пропускна здатність буде сильно обмежена. Додаткові послаблення, включаючи відновлення роботи багатьох роздрібних магазинів, настануть після того, як 80% жителів штату Вікторія, що мають право на щеплення, будуть повністю щеплені - за оцінками, не пізніше 5 листопада.