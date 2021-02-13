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Мелания Трамп вслед за супругом открыла свой "офис"

Автор: Артур Родивилов

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья Трамп сообщила об открытии "Офиса Меланьи Трамп". Ранее офис открыл сам Трамп.

Об этом она пишет у себя в Twitter.

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Работа "Офиса Меланьи Трамп" будет связана с помощью детям и станет продолжением ее просветительской инициативы Be Best.

"Меланья Трамп объявляет об открытии Офиса Меланьи Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи", - говорится в сообщении.

Работа Офиса Меланьи Трамп» будет связана с помощью детям и станет продолжением ее просветительской инициативы Be Best.

Трамп в конце января открыл "офис бывшего президента". Он занимается корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями 45-го президента.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Он якобы предложил ее назвать "Патриотической партией". Однако позже эту информацию опровергли.

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