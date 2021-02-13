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Меланія Трамп слідом за чоловіком відкрила свій "офіс"

Автор: Артур Родивилов

Дружина екс-президента США Дональда Трампа Меланія Трамп повідомила про відкриття Офісу Меланії Трамп". Раніше офіс відкрив сам Трамп.

Про це вона пише у себе в Twitter.

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Робота "Офісу Меланії Трамп" буде пов'язана з допомогою дітям і стане продовженням її просвітницької ініціативи Be Best.

"Меланія Трамп оголошує про відкриття Офісу Меланії Трамп. Слідкуйте за новинами і оновленнями цього облікового запису", - йдеться в повідомленні.

Робота Офісу Меланії Трамп» буде пов'язана з допомогою дітям і стане продовженням її просвітницької ініціативи Be Best.

Трамп в кінці січня відкрив "офіс колишнього президента". Він займається кореспонденцією, публічними заявами і виступами 45-го президента.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп обговорював зі своїми соратниками можливість створення нової політичної партії. Він нібито запропонував назвати її "Патріотичною партією". Проте пізніше цю інформацію спростували.

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