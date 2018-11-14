Меланія Трамп вимагає звільнити заступника радника з нацбезпеки США

Фото: Меланія Трамп (flickr.com statephotos)

Це могло відбутися з-за спроб радника з нацбезпеки переглянути розмір витрат на поїздку першої леді в Африку

Перша леді США Меланія Трамп звернулася до адміністрації Білого дому з проханням звільнити заступника радника з національної безпеки Міру Рикардел. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представниця Меланії Трамп заявила, що позиція адміністрації першої леді полягає в тому, що Міра Рикардел більше не заслуговує працювати в Білому домі.

У той же час The Wall Street Journal заявляє, що конфлікт між першою леді США і Рикардкел стався через спроби радника з нацбезпеки переглянути розмір видатків бюджету на поїздку Меланії Трамп в Африку.

Працівники першої леді вважають, що Рикардел може стати джерелом негативної інформації про Меланію Трамп і її підлеглих.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп має намір звільнити міністра внутрішньої безпеки США. Трамп скасував поїздку з Нільсен до військовослужбовців у південний Техас, а також заявив своїм помічникам, що хоче звільнити її як можна швидше.