Меланія Трамп слідом за чоловіком запустила "монету-мем", викликавши критику криптоіндустріїї

Нові мемкоїни Дональда Трампа і його дружини Меланії викликали критику з боку керівників криптовалютних компаній. Вони очікували, що нова адміністрація США під керівництвом республіканців поставиться до сектору цифрових активів серйозно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Обраний президент представив токен Trump 17 січня, а його дружина Меланія запустила свою псевдо-монету Melania 19 січня. Ринкова вартість мемкойна Трампа в якийсь момент досягла 15 млрд доларів, але потім опустилася нижче 8 млрд доларів, оскільки токен Меланії опинився в центрі уваги.
У відмовах від відповідальності на веб-сайтах монет Trump і Melania йдеться про те, що вони "не призначені бути або не є предметом" інвестиційної можливості або цінного паперу.
Сектор мемекойнів, переповнений токенами на кшталт Dogecoin, які пропонують невелику внутрішню вартість і високу волатильність, викликає розбіжності, оскільки він підживлює критику галузі, що зароджується, як надто легковажної і ризикованої для основних інвесторів.
Мемекойни покладаються на підтримку соціальних мереж, яка може зникнути так само швидко, як і виникла.
"Запуски на вихідних - це вочевидь проблема, над якою нам, як будівельникам, доведеться попрацювати, щоб її подолати", - сказав Роб Хедік, генеральний партнер венчурної компанії Dragonfly Capital, що спеціалізується на криптовалютах.
Раніше Трамп називав криптовалюту "шахрайством", але під час передвиборчої кампанії 2024 року став першим кандидатом у президенти, який прийняв цифрові активи як пожертвування.
Під час передвиборчої кампанії Трамп також заявив, що створить стратегічний запас біткоїнів і призначить фінансових регуляторів, які займуть більш позитивну позицію щодо цифрових активів.
Це породило очікування, що він послабить регулювання криптоіндустрії.
Після перемоги Трампа біткойн підскочив до рекордного максимуму і наразі торгується на рівні близько 107 тисяч доларів.