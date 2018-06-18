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Меланія Трамп розкритикувала міграційну політику Білого дому

НовиниПолітика    18.06.2018 - 07:29
Фото: Меланія Трамп (Department of Defense)
Фото: Меланія Трамп (Department of Defense)

Меланія Трамп заявила, що не може дивитися, як дітей мігрантів розлучають з сім'ями

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп висловилася проти міграційної політики, яку веде Білий дім. Про це повідомляє CNN.

"Меланія не може дивитися на те, як дітей нелегальних мігрантів розлучають з їх сім'ями і сподівається, що обидві країни зможуть, нарешті, об'єднатися, щоб домогтися успішної імміграційної реформи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вона заявила, що США повинні бути країною, де слідують законам і покликам серця".

Зазначимо, щонайменше 2000 дітей за останні два місяці були відділені від своїх батьків і опікунів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа збирається зменшити кількість соціальних програм для іммігрантів, які очікують дозволу на проживання в США, в тому числі допомоги на харчування та безкоштовне навчання дітей у дошкільних установах.

Наголошується, що ці дії приведуть до істотного скорочення легальної міграції. Також повідомляється, що офіційні представники США могли б подивитися, подав заявник дитини в державні дошкільні програми або отримав субсидії на рахунки за комунальні послуги або страхові внески на медичне страхування.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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