В Мексиці зіткнулись два потяги метро: є жертви

Сьогодні, 7 січня, в метро Мексики відбулося зіткнення двох потягів, в результаті аварії постраждало більш як 50 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на López-Dóriga Digital та Reuters .

Зіткнення відбулось сьогодні вранці в столиці Мексики між двома вагонами метро в тунелі станцій La Raza і Potrero на 3-й лінії метро.

За словами глави уряду міста Клаудії Шейнбаум, яка виїхала на місце аварії, 57 людей були доставлені в лікарні з легкими травмами, проте вона також повідомила про "прикру" смерть 22 річної дівчини.

Зі свого боку, міністр безпеки громадян Мехіко Омар Гарсія Харфуч поділився попереднім звітом з Іменами поранених, їхнім віком та лікарнею, куди їх доставили.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @Claudiashein actualizamos la lista de traslados a hospital con nombres de las víctimas y hacia donde son trasladados. pic.twitter.com/hoNnbizNng — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 7, 2023

Харфуч підтвердив, що прокуратура відкрила розслідування аварії. Наразі за результатами третьої перевірки не виключають, що аварія могла статись через часткову відсутність технічного обслуговування.

Свідки подій розповіли, що їхали в метро, ​​коли поїздка раптово зупинилася, а згодом вони змогли помітити коротке замикання. Вони також зазначили, що після аварії у кількох людей були нервові зриви, а деякі були заблоковані у вагонах, і щоб їх дістати знадобилося щонайменше 20 хвилин.

"Я шкодую про аварію в метро Мехіко. Згідно з тим, що мені відомо, одна людина, на жаль, загинула і є кілька поранених. Мої співчуття і моя солідарність", - написав президент Мексики.