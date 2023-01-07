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В Мексике столкнулись два поезда метро: есть жертвы

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Мексика, Суббота 07 января 2023 22:59
В Мексике столкнулись два поезда метро: есть жертвы Фото: в Мексике столкнулись два поезда метро (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 января, в метро Мексики произошло столкновение двух поездов, в результате аварии пострадали более 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на López-Dóriga Digital и Reuters.

Столкновение произошло сегодня утром в столице Мексики между двумя вагонами метро в тоннеле станций La Raza и Potrero на 3-й линии метро.

По словам выехавшей на место аварии главы правительства города Клаудии Шейнбаум, 57 человек были доставлены в больницы с легкими травмами, однако она также сообщила о "досадной" смерти 22-летней девушки.

Со своей стороны, министр безопасности граждан Мехико Омар Гарсия Харфуч поделился предварительным отчетом с именами раненых, их возрастом и больницей, куда их доставили.

Харфуч подтвердил, что прокуратура открыла расследование аварии. На данный момент по результатам третьей проверки не исключают, что авария могла произойти из-за частичного отсутствия технического обслуживания.

Свидетели событий рассказали, что ехали в метро, ​​когда поездка внезапно остановилась, а затем они смогли заметить короткое замыкание. Они также отметили, что после аварии у нескольких людей были нервные срывы, а некоторые были заблокированы в вагонах, и чтобы их достать понадобилось не менее 20 минут.

"Я сожалею об аварии в метро Мехико. Согласно тому, что мне известно, один человек, к сожалению, погиб и есть несколько раненых. Мои соболезнования и моя солидарность", - написал президент Мексики.

За последние годы в метро случались разные аварии. Самым серьезным стало обрушение железнодорожного путепровода на 12 линии в мае 2021 года, в результате которого погибли 26 человек и более 60 получили ранения.

Напомним, на востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а 28 получили ранения.

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