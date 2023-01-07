В Мексике столкнулись два поезда метро: есть жертвы

Сегодня, 7 января, в метро Мексики произошло столкновение двух поездов, в результате аварии пострадали более 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на López-Dóriga Digital и Reuters .

Столкновение произошло сегодня утром в столице Мексики между двумя вагонами метро в тоннеле станций La Raza и Potrero на 3-й линии метро.

По словам выехавшей на место аварии главы правительства города Клаудии Шейнбаум, 57 человек были доставлены в больницы с легкими травмами, однако она также сообщила о "досадной" смерти 22-летней девушки.

Со своей стороны, министр безопасности граждан Мехико Омар Гарсия Харфуч поделился предварительным отчетом с именами раненых, их возрастом и больницей, куда их доставили.

Per instruccions de la Jefa de Govern @Claudiashein actualizamos la llista de trasllats a l'hospital amb noms de les víctimes i cap a on són traslladats. pic.twitter.com/hoNnbizNng — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 7, 2023

Харфуч подтвердил, что прокуратура открыла расследование аварии. На данный момент по результатам третьей проверки не исключают, что авария могла произойти из-за частичного отсутствия технического обслуживания.

Свидетели событий рассказали, что ехали в метро, ​​когда поездка внезапно остановилась, а затем они смогли заметить короткое замыкание. Они также отметили, что после аварии у нескольких людей были нервные срывы, а некоторые были заблокированы в вагонах, и чтобы их достать понадобилось не менее 20 минут.

"Я сожалею об аварии в метро Мехико. Согласно тому, что мне известно, один человек, к сожалению, погиб и есть несколько раненых. Мои соболезнования и моя солидарность", - написал президент Мексики.