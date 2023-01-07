В Мексике столкнулись два поезда метро: есть жертвы
Сегодня, 7 января, в метро Мексики произошло столкновение двух поездов, в результате аварии пострадали более 50 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на López-Dóriga Digital и Reuters.
Столкновение произошло сегодня утром в столице Мексики между двумя вагонами метро в тоннеле станций La Raza и Potrero на 3-й линии метро.
По словам выехавшей на место аварии главы правительства города Клаудии Шейнбаум, 57 человек были доставлены в больницы с легкими травмами, однако она также сообщила о "досадной" смерти 22-летней девушки.
Со своей стороны, министр безопасности граждан Мехико Омар Гарсия Харфуч поделился предварительным отчетом с именами раненых, их возрастом и больницей, куда их доставили.
Per instruccions de la Jefa de Govern @Claudiashein actualizamos la llista de trasllats a l'hospital amb noms de les víctimes i cap a on són traslladats. pic.twitter.com/hoNnbizNng— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 7, 2023
Харфуч подтвердил, что прокуратура открыла расследование аварии. На данный момент по результатам третьей проверки не исключают, что авария могла произойти из-за частичного отсутствия технического обслуживания.
Свидетели событий рассказали, что ехали в метро, когда поездка внезапно остановилась, а затем они смогли заметить короткое замыкание. Они также отметили, что после аварии у нескольких людей были нервные срывы, а некоторые были заблокированы в вагонах, и чтобы их достать понадобилось не менее 20 минут.
"Я сожалею об аварии в метро Мехико. Согласно тому, что мне известно, один человек, к сожалению, погиб и есть несколько раненых. Мои соболезнования и моя солидарность", - написал президент Мексики.
За последние годы в метро случались разные аварии. Самым серьезным стало обрушение железнодорожного путепровода на 12 линии в мае 2021 года, в результате которого погибли 26 человек и более 60 получили ранения.
Напомним, на востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а 28 получили ранения.
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