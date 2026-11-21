У Мексиці затримали Фаусто Ісідро Мезу Флореса, відомого як "Ель Чапо Ісідро". Він очолює одну з фракцій колишнього картелю Сіналоа та входив до десятки найбільш розшукуваних злочинців Федерального бюро розслідувань США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País .

За даними джерел видання, наближених до мексиканського Кабінету з питань безпеки, операцію провели у п'ятницю, 20 листопада, в місті Гуасаве на півночі штату Сіналоа. Її очолили військові.

Затримання наркобарона супроводжувалося сутичками та перестрілками між федеральними силами безпеки ймовірними учасниками злочинного угруповання. У регіоні також зафіксували блокування доріг, пожежі та польоти військових вертольотів.

Чому "Ель Чапо Ісідро" розшукували в Мексиці та США

Меза Флорес був одним із пріоритетних об'єктів розшуку мексиканської влади та американського ФБР. Його внесли до списку десяти найбільш розшукуваних злочинців бюро. За інформацію, яка допомогла б затримати наркобарона, обіцяли винагороду в 5 млн доларів.

Він мав опорні пункти в Гуасаве, Лос-Мочісі та кількох населених пунктах гірської місцевості, зокрема в Бадірагуато. Мезу Флореса вважали одним із головних експортерів наркотиків із Сіналоа.

За останні роки його вплив посилився на тлі протистояння двох інших великих угруповань картелю - сімей Гусмана та Замбади. Їхні представники, сини наркобарона Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана та Ісмаеля "Ель Майо" Замбади, вже близько двох років ведуть між собою війну.

Поки ці угруповання були зайняті боротьбою, Меза Флорес розширював власний вплив у кримінальному бізнесі регіону. На початку року джерела, наближені до Кабінету з питань безпеки, заявляли El País, що він експортує більше наркотиків, ніж інші угруповання.

Про масштаби його діяльності свідчить одне з найбільших вилучень фентанілу в історії Мексики. Наприкінці 2024 року Військово-морські сили країни виявили в Гуасаве понад одну тонну цього наркотику.

Що відбувалося під час операції

Затримання наркобарона спричинило паніку в різних районах Сіналоа. У соцмережах поширювали відео, на яких видно палаючі вантажівки та військові вертольоти над містом.

Noche violenta en Guasave, Sinaloa



Una agresión contra fuerzas federales desató un fuerte despliegue de seguridad en la zona.



Se reportaron persecuciones y detonaciones de arma de fuego, mientras habitantes vivieron horas de incertidumbre. pic.twitter.com/kPhF7ol5DR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Під час бейсбольного матчу, який зрештою довелося зупинити, глядачі почали тікати й ховатися в проходах стадіону після звуків пострілів.

¡Momentos de tensión en el estadio de béisbol!



Circulan videos de lo ocurrido durante el juego de los Algodoneros, en medio de la violencia que se vivió en la zona.



Las imágenes muestran la preocupación de los asistentes.https://t.co/se1E5WzS8g pic.twitter.com/WdeidPdCoE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

На іншому відео місцевий репортер розповідав про хаос у місті, ховаючись між двома автомобілями через перестрілку.

GUERRA EN GUASAVE AHORA

Helicópteros disparando contra camionetas blindadas. Fuertes balaceras en Guasavito, malecón y centro. Vehículos quemados.

Mientras en la mañanera hablan de “paz” y menos homicidios, la gente de Guasave se esconde.

¿Esta es la estrategia de… pic.twitter.com/KRiWL8q8cA — Héctor Ponce (@HectorPonce99) November 21, 2026

Міністерство громадської безпеки штату Сіналоа повідомило про напад на федеральних співробітників у муніципалітеті Гуасаве. Відомство закликало жителів залишатися в безпечних місцях і не користуватися низкою автомагістралей через блокування руху.

Зокрема, людей попередили про небезпеку на трасі "Ла Костер" від столиці штату Куліакана на північ, а також поблизу міста Лос-Мочіс. Обмеження запровадили й на автомагістралі "Лібре", де блокади зафіксували в обох напрямках.

Тимчасова губернаторка Сіналоа Грасіела Домінгес підтвердила, що федеральні сили проводять операцію в центрально-північній частині штату. Вона закликала жителів шукати безпечні місця та пообіцяла інформувати населення про розвиток ситуації.