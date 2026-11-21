В Мексике был задержан Фаусто Исидро Мезу Флореса, известный как "Эль Чапо Исидро". Он возглавляет одну из фракций бывшего картеля Синалоа и входил в десятку самых разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País .

По данным источников издания, приближенных к мексиканскому Кабинету по безопасности, операцию провели в пятницу, 20 ноября, в городе Гуасаве на севере штата Синалоа. Ее возглавили военные.

Задержание наркобарона сопровождалось столкновениями и перестрелками между федеральными силами безопасности вероятными участниками преступной группировки. В регионе также зафиксировали блокировку дорог, пожары и полеты военных вертолетов.

Почему "Эль Чапо Исидро" разыскивали в Мексике и США

Меза Флорес был одним из приоритетных объектов розыска мексиканской власти и американского ФБР. Его внесли в список десяти самых разыскиваемых преступников бюро. За информацию, которая бы помогла задержать наркобарона, обещали вознаграждение в 5 млн долларов.

У него были опорные пункты в Гуасаве, Лос-Мочисе и нескольких населенных пунктах горной местности, в том числе в Бадирагуато. Мезу Флорес считали одним из главных экспортеров наркотиков из Синалоа.

За последние годы его влияние усилилось на фоне противостояния двух других крупных группировок картеля – семей Гусмана и Замбады. Их представители, сыновья наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана и Исмаэля "Эль Майо" Замбады, уже около двух лет ведут между собой войну.

Пока эти группировки были заняты борьбой, Меза Флорес расширял свое влияние в криминальном бизнесе региона. В начале года источники, приближенные к Кабинету по безопасности, заявляли El País, что он экспортирует больше наркотиков, чем другие группировки.

О масштабах его деятельности свидетельствует одно из величайших изъятий фентанила в истории Мексики. В конце 2024 г. Военно-морские силы страны обнаружили в Гуасаве более одной тонны этого наркотика.

Что происходило во время операции

Задержание наркобарона повлекло за собой панику в разных районах Синалоа. В соцсетях распространяли видео, на которых видны горящие грузовики и военные вертолеты над городом.

Noche violenta en Guasave, Sinaloa



Una agresión contra fuerzas federales desató un fuerte despliegue de seguridad en la zona.



Se reportaron persecuciones y detonaciones de arma de fuego, mientras habitantes vivieron horas de incertidumbre. pic.twitter.com/kPhF7ol5DR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Во время бейсбольного матча, который наконец пришлось остановить, зрители начали бежать и прятаться в проходах стадиона после звуков выстрелов.

¡Momentos de tensión en el estadio de béisbol!



Circulan videos de lo ocurrido durante el juego de los Algodoneros, en medio de la violencia que se vivió en la zona.



Las imágenes muestran la preocupación de los asistentes.https://t.co/se1E5WzS8g pic.twitter.com/WdeidPdCoE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

На другом видео местный репортер рассказывал о хаосе в городе, прячась между двумя автомобилями из-за перестрелки.

GUERRA EN GUASAVE AHORA

Helicópteros disparando contra camionetas blindadas. Fuertes balaceras en Guasavito, malecón y centro. Vehículos quemados.

Mientras en la mañanera hablan de “paz” y menos homicidios, la gente de Guasave se esconde.

¿Esta es la estrategia de… pic.twitter.com/KRiWL8q8cA — Héctor Ponce (@HectorPonce99) November 21, 2026

Министерство общественной безопасности штата Синалоа сообщило о нападении на федеральных сотрудников в муниципалитете Гуасава. Ведомство призвало жителей оставаться в безопасных местах и не пользоваться рядом автомагистралей из-за блокировки движения.

В частности, людей предупредили об опасности на трассе "Ла Костер" от столицы штата Кулиакана на север, а также вблизи города Лос-Мочис. Ограничения были введены и на автомагистрали "Либре", где блокады зафиксировали в обоих направлениях.

Временная губернатор Синалоа Грасиэла Домингес подтвердила, что федеральные силы проводят операцию в центрально-северной части штата. Она призвала жителей искать безопасное место и пообещала информировать население о развитии ситуации.