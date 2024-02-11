У Мексиці розстріляли кандидата в Конгрес

У центральному мексиканському штаті Морелос був убитий кандидат у Конгрес від правлячої партії "Морена". Напад стався за кілька місяців до загальних виборів у країні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами очільника муніципалітету Екатепек, політик Яїр Мартін Ромеро був застрелений разом зі своїм братом.

Обидва були вбиті невідомими на перехресті близько полудня в Екатепек-де-Морелос.

Також зазначається, що у суботу був застрелений другий член крупної політичної сили в центральному штаті Сакатекас, розповів генеральний секретар штату Родріго Рейес.

За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.

Як наголосив губернатор Сакатекасу у своєму Facebook, враховуючи трагічні події цього тижня "я заявляю... що це не залишиться безкарним".

Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі", - сказав чиновник.

Напади на політиків у Мексиці

Зауважимо, що в Мексиці останніми роками вибори не рідко відбуваються на тлі політичного насильства та нападів. Так, напередодні проміжних виборів у 2021 році були вбиті десятки політиків і кандидатів.

Також раніше повідомлялося, що взимку 2019 року у Мексиці відразу після інаугурації невідомі вбили мера міста Тлахьяко Алехандра Апарісіо.