ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мексиці розстріляли кандидата в Конгрес

Неділя 11 лютого 2024 07:06
UA EN RU
У Мексиці розстріляли кандидата в Конгрес Фото: мексиканська поліція (ENRIQUE CASTRO SÁNCHEZ / wola.org)
Автор: Володимир Костирін

У центральному мексиканському штаті Морелос був убитий кандидат у Конгрес від правлячої партії "Морена". Напад стався за кілька місяців до загальних виборів у країні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами очільника муніципалітету Екатепек, політик Яїр Мартін Ромеро був застрелений разом зі своїм братом.

Обидва були вбиті невідомими на перехресті близько полудня в Екатепек-де-Морелос.

Також зазначається, що у суботу був застрелений другий член крупної політичної сили в центральному штаті Сакатекас, розповів генеральний секретар штату Родріго Рейес.

За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.

Як наголосив губернатор Сакатекасу у своєму Facebook, враховуючи трагічні події цього тижня "я заявляю... що це не залишиться безкарним".

Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі", - сказав чиновник.

Напади на політиків у Мексиці

Зауважимо, що в Мексиці останніми роками вибори не рідко відбуваються на тлі політичного насильства та нападів. Так, напередодні проміжних виборів у 2021 році були вбиті десятки політиків і кандидатів.

Також раніше повідомлялося, що взимку 2019 року у Мексиці відразу після інаугурації невідомі вбили мера міста Тлахьяко Алехандра Апарісіо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мексика
NEWS
Зеленський назвав заступників Сирського та Баргилевича: хто отримав посади
Зеленський назвав заступників Сирського та Баргилевича: хто отримав посади
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити