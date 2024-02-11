В Мексике расстреляли кандидата в Конгресс
В центральном мексиканском штате Морелос был убит кандидат в Конгресс от правящей партии "Морена". Нападение произошло за несколько месяцев до всеобщих выборов в стране.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам главы муниципалитета Экатепек, политик Яир Мартин Ромеро был застрелен вместе со своим братом.
Оба были убиты неизвестными на перекрестке около полудня в Экатепек-де-Морелос.
Также в субботу был застрелен второй член крупной политической силы в центральном штате Сакатекас, рассказал генеральный секретарь штата Родриго Рейес.
По данным местных СМИ, Хорхе Антонио Монреаль Мартинес, племянник губернатора Сакатекаса Дэвида Монреаля и сенатора Рикардо Монреаля, был убит в муниципалитете Фреснильо. Шурин сенатора был убит неизвестными несколько дней назад.
Как подчеркнул губернатор Сакатекаса в своем Facebook, учитывая трагические события на этой неделе "я заявляю... что это не останется безнаказанным".
"Мы продолжим борьбу за умиротворение в Сакатекасе", - сказал чиновник.
Нападения на политиков в Мексике
Отметим, что в Мексике в последние годы выборы не редко проходят на фоне политического насилия и нападений. Так, в преддверии промежуточных выборов в 2021 году были убиты десятки политиков и кандидатов.
Ранее сообщалось, что зимой 2019 года в Мексике сразу после инаугурации неизвестные убили мэра города Тлахьяко Алехандра Апарисио.
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