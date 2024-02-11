В Мексике расстреляли кандидата в Конгресс

В центральном мексиканском штате Морелос был убит кандидат в Конгресс от правящей партии "Морена". Нападение произошло за несколько месяцев до всеобщих выборов в стране.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главы муниципалитета Экатепек, политик Яир Мартин Ромеро был застрелен вместе со своим братом.

Оба были убиты неизвестными на перекрестке около полудня в Экатепек-де-Морелос.

Также в субботу был застрелен второй член крупной политической силы в центральном штате Сакатекас, рассказал генеральный секретарь штата Родриго Рейес.

По данным местных СМИ, Хорхе Антонио Монреаль Мартинес, племянник губернатора Сакатекаса Дэвида Монреаля и сенатора Рикардо Монреаля, был убит в муниципалитете Фреснильо. Шурин сенатора был убит неизвестными несколько дней назад.

Как подчеркнул губернатор Сакатекаса в своем Facebook, учитывая трагические события на этой неделе "я заявляю... что это не останется безнаказанным".

"Мы продолжим борьбу за умиротворение в Сакатекасе", - сказал чиновник.

Нападения на политиков в Мексике

Отметим, что в Мексике в последние годы выборы не редко проходят на фоне политического насилия и нападений. Так, в преддверии промежуточных выборов в 2021 году были убиты десятки политиков и кандидатов.

Ранее сообщалось, что зимой 2019 года в Мексике сразу после инаугурации неизвестные убили мэра города Тлахьяко Алехандра Апарисио.