У Мексиці хочуть змінити конституцію у відповідь на визнання наркокартелів терористами

"Це (визнання картелів терористами - ред.) не може бути можливістю для США зазіхнути на наш суверенітет", - заявила Шейнбаум, додавши, що Мексика співпрацюватиме в боротьбі з організованою злочинністю, але не погодиться на "підпорядкування".

Згідно з аналізом Центру Вілсона, визначення "іноземною терористичною організацією" дає змогу Державному департаменту США застосовувати спеціальні санкції і розширює можливості уряду США переслідувати людей, які надають підтримку угрупованням, а також збирати розвідувальну інформацію про військові дії.

Питання про присвоєння картелям такого статусу неодноразово порушували американські законодавці, але Мексика виступала проти цієї ідеї через побоювання, що це може призвести до військового втручання США і негативно вплинути на світову репутацію Мексики.

WP зазначає, що в Мексиці конституційні зміни є більш поширеним явищем, ніж у Сполучених Штатах. Так, Шейнбаум провела щонайменше 12 конституційних реформ до 30 січня, після того, як 1 жовтня 2024 року склала присягу.