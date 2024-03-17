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У Мексиці наркокартель викрав 30 громадян Грузії та вимагає викуп

Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Близько 30 грузинів разом із громадянами інших країн вже четверту добу утримуються мексиканським наркокартелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузію Online .

За даними телеканалу "Мтаварі архі", викрадення сталося поблизу мексиканського кордону. Серед викрадених є жінки. Компанія повідомила, що вже три дні грузини замкнені у підвалі.

Викрадачі вимагають 90 тисяч доларів за визволення людей. За інформацією телеканалу "Пірвелі", вже переведено 45 тисяч доларів за половину людей. Торги продовжуються.

Родич однієї з полонених оповідей

"Ми знали, що він повинен був переїхати [до США] 14-го числа", - розповів Мтаварі анонімний респондент, додавши: "Телефон відключили вже з 14-го числа, він не виходив на зв'язок 2 дні, ми не могли. можу з ним зв'язатися».

"Ми знали, що 14 переможе переїзд [у США]", - розповідає "Дюк" анонімним респондентам і додає: "14-к було відключено телефон, 2 дні не виходив на зв'язок, я не міг зв'язатися. Ті, хто був із ним Ми думали, що це мексиканська поліція Як це буває, коли вони затримують людей, щоб позбавити телефону Цей хлопець - проблема, минулої ночі був викрадений мій чоловік. Якесь угруповання. , громадяни іншої країни.30 осіб – грузини”.

 

 

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ГрузіяМексика