В Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии и требует выкуп

По данным телеканала "Мтавари архи", похищение произошло близ мексиканской границы. Среди похищенных есть и женщины. Компания сообщила, что уже три дня грузины заперты в подвале.

Родственник одного из пленных сказал, что тот не выходит на связь с 14 марта.

"Мы знали, что он должен был переехать [в США] 14-го числа. Телефон отключили уже с 14 марта, он не выходил на связь 2 дня, Я не могу с ним связаться. Мы думали, что это мексиканская полиция. Как это бывает при аресте людей, у них конфискуют телефон.", - рассказал анонимный респондент.

Похитители требуют 90 тысяч долларов за освобождение людей. По информации телеканала "Пирвели", уже переведено 45 тысяч долларов за половину людей. Торги продолжаются.

В МИД заявили, что поддерживают связь с миграционною службой Мексики и выясняют возможное местонахождение граждан.

"Посольство находится на связи с миграционной службой Мексики для получения дополнительной информации и выясняет возможное местонахождение граждан. Посольство продолжает поддерживать связь с членами семей граждан, с теми, кто обратился в посольство с целью установления местонахождения члена семьи", - заявляют в МИД.