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На Мексику обрушился ураган "Агата"

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Мехико, Вторник 31 мая 2022 03:13
На Мексику обрушился ураган "Агата" Ураган "Мехико" (Фото: gannett-cdn.com)
Автор: Константин Широкун

Ураган "Агата" обрушился на берег южного побережья Тихого океана в Мексике, принеся проливные дожди и угрозу наводнения сразу в нескольких штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ураган, сформировавшийся в восточной части Тихого океана, у берегов Мексики дул со скоростью ветра в 169 км/ч. Национальная гвардия Мексики заявила, что развернула подразделения в прибрежных штатах Герреро, Оахака и Чьяпас для оказания помощи населению, пострадавшему от урагана.

Гвардейцы превентивно создали 200 убежищ в Оахаке, в которых могут разместиться 26 000 человек, временно потерявших кров. Предупреждение об урагане действовало на 350 км береговой линии от порта Салина-Крус до Лагунас-де-Чакауа. О разрушительных последствиях и жертвах урагана пока официально не сообщалось.

Ранее сообщалось, что ураган в Канаде в двух самых густонаселенных провинциях Канады спровоцировал смерть восьми человек. Электроснабжения лишилось более полумиллиона человек.

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