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На Мексику обрушився ураган "Агата"

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Мехіко, Вівторок 31 травня 2022 03:13
На Мексику обрушився ураган "Агата" Ураган "Мехіко" (Фото: gannett-cdn.com)
Автор: Константин Широкун

Ураган "Агата" обрушився на берег південного узбережжя Тихого океану в Мексиці, принісши проливні дощі і загрозу повені відразу в декількох штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ураган, що сформувався в східній частині Тихого океану, біля берегів Мексики дув зі швидкістю вітру в 169 км/год. Національна гвардія Мексики заявила, що розгорнула підрозділи в прибережних штатах Герреро, Оахака і Чьяпас для надання допомоги населенню, постраждалому від урагану.

Гвардійці превентивно створили 200 притулків в Оахаці, в яких можуть розміститися 26 000 осіб, тимчасово втратили дах. Попередження про ураган діяло на 350 км берегової лінії від порту Саліна-Крус до Лагунас-де-Чакауа. Про руйнівні наслідки і жертви урагану поки офіційно не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що ураган в Канаді в двох найбільш густонаселених провінціях Канади спровокував смерть восьми людей. Електропостачання позбулося понад півмільйона людей.

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