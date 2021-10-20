В Мексике захватили заложников во время нападения на отделение банка

По его данным, злоумышленники прикрепили взрывное устройство к одежде одной из потерпевших.

"После вмешательства полиции восемь женщин были освобождены", - указывается в сообщении.

Заложницы не пострадали. В ходе осмотра снятого взрывного устройства было установлено, что оно является муляжом и не представляет никакой угрозы.

Власти ведут поиск участников разбойного нападения. Удалось ли преступникам забрать из банка деньги, не сообщается.