У Мексиці захопили заручників під час нападу на відділення банку

За його даними, зловмисники прикріпили вибуховий пристрій до одягу однієї з потерпілих.

"Після втручання поліції вісім жінок були звільнені", - вказується в повідомленні.

Заручниці не постраждали. В ході огляду знятого вибухового пристрою було встановлено, що він є муляжем і не становить жодної загрози.

Влада веде пошук учасників розбійного нападу. Чи вдалося злочинцям забрати з банку гроші, не повідомляється.