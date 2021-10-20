RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мексиці захопили заручників під час нападу на відділення банку

Автор: Артур Родивилов

Невідомі злочинці у вівторок вчинили напад на відділення банку в штаті Веракрус на сході Мексики. Вони взяли в заручниці вісім співробітниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його даними, зловмисники прикріпили вибуховий пристрій до одягу однієї з потерпілих.

"Після втручання поліції вісім жінок були звільнені", - вказується в повідомленні.

Заручниці не постраждали. В ході огляду знятого вибухового пристрою було встановлено, що він є муляжем і не становить жодної загрози.

Влада веде пошук учасників розбійного нападу. Чи вдалося злочинцям забрати з банку гроші, не повідомляється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мексика