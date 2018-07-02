В Мексике выбрали нового президента, - экзитпол

Андрес Мануэль Лопес Обрадор набрал 53 процента голосов

В Мексике закончились президентские выборы. Согласно данным экзитполов, большее количество голосов набрал кандидат от коалиции левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, информирует BBC.

Согласно предварительным данным экзитполов, за него проголосовали от 53% избирателей.

Его оппонент Хосе Антонио Мид - кандидат от правящей коалиции имеет намного меньшие шансы. Он уже поздравил соперника с победой и пожелал ему здоровья, приняв поражение.

Кандидат от консервативной "Национальной партию действий" Рикардо Анайя также сообщил, что уже позвонил г-ну Лопесу Обрадору и поздравил его с победой.

Вступить в должность президент Мексики сможет в декабре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось о начале проведения выборов президента и парламента Мексики. 1 июля прошло голосование, по результатам которых был избран президент страны, а также 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов.

