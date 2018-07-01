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В Мексике проходят выборы президента и парламента

НовостиПолитика    01.07.2018 - 11:05
Фото: выборы в Мексике (vallartadaily.com)
Фото: выборы в Мексике (vallartadaily.com)

Опросы пророчат победу Мануэлю Лопесу Обрадору

Граждане Мексики сегодня, 1 июля, голосуют на всеобщих выборах, по результатам которых будет избран президент страны, а также 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов. Об этом пишет Reuters.

Согласно информации издания, опросы пророчат победу 64-летнему кандатату в президенты, левому экс-мэру Мехико Мануэлю Лопесу Обрадору.

В целом в стране выбирают кандидатов на 18 тысяч должностей, в частности, депутатов местных парламентов и мэров в 30 штатах, а в 8 штатах и Мехико - еще и губернаторов.

Кроме того, сообщается, что по данным социологов Americas Society/Council of the Americas, Обрадор имеет поддержку в почти 38 процентов. По состоянию на 20 июня около пятой части граждан еще не определились со своим выбором.

Отметим, по данным мексиканского агентства политконсалтинга Etellekt, от начала кампании в сентябре 2017 года жестоко было убито не менее 130 политиков, среди которых - 48 кандидатов. В июне только за одни сутки застрелили трех женщин-политиков. Борьба с криминалитетом - одна из главных обещаний кандидатов. В прошлом году в Мексике, по официальным данным, убили более 25 тысяч человек.

Напомним, в июне, в городе Окампо (Мексика) проводился допрос всех полицейских по делу об убийстве кандидата в мэры Фернандо Анхелеса Хуареза.

В мексиканском Окампо допрашивают всех полицейских по делу об убийстве кандидата в мэры
Теги публикации: Выборы в Мексике, Мексика, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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