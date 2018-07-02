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В Мексике выбрали нового президента, - экзит-пол

НовиниПолітика    02.07.2018 - 05:48
Фото: Андрес Мануель Лопес Обрадор (Global Look Press/ZUMAPRESS/Antonio Nava)
Фото: Андрес Мануель Лопес Обрадор (Global Look Press/ZUMAPRESS/Antonio Nava)

Андрес Мануель Лопес Обрадор набрав 53 відсотки голосів

В Мексиці закінчилися президентські вибори. Згідно з даними екзит-полів, більшу кількість голосів набрав кандидат від коаліції лівих сил Андрес Мануель Лопес Обрадор, інформує BBC.

Згідно з попередніми даними екзитполів, за нього проголосували 53% виборців.

Його опонент Хосе Антоніо Мiд - кандидат від правлячої коаліції має набагато менші шанси. Він вже привітав суперника з перемогою і побажав йому здоров'я, прийнявши поразку.

Кандидат від консервативної "Національної партію дій" Рікардо Анайя також повідомив, що вже зателефонував р-ну Лопесу Обрадору і привітав його з перемогою.

Вступити на посаду президент Мексики зможе в грудні 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про початок проведення виборів президента і парламенту Мексики. 1 липня пройшло голосування, за результатами якого був обраний президент країни, а також 500 депутатів нижньої палати Конгресу і 128 сенаторів.

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Теги публікації: выборы, Мексика, президентские выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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