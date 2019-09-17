Фото: лесной пожар в Полтавской области (ГСЧС)

Для тушения пожара сотрудники ГСЧС используют авиацию

В Полтавской области 16 сентября произошло возгорание лесной подстилки и травы, пожар не могут потушить уже более полусуток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госудaрственной службы Укрaины по чрезвычaйным ситуaциям (ГСЧС).

Сообщается, что возгорание возникло 16 сентября около 16 часов вблизи села Руденковка Новосанжарского района. Отмечается, что по состоянию на 19:20 в тот день пожар был локализован.

"Площадь пройденная огнем составляет 18,2 га лесной подстилки и 20 га травяного настила и тростника", — рассказали спасатели.

По состоянию 7:00 17 сентября пожар не удалось потушить. По данным ГСЧС, "наблюдается тление отдельных ячеек".

Для тушения пожара сотрудники ГСЧС используют авиацию. Также привлечены 36 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

"Авиацией ГСЧС осуществлено 2 сброса (16 тонн воды)", — резюмировали спасатели.

Напомним, в Украине с 9 по 15 сентября на пожарах погибли 36 человек. Всего за период зафиксировано почти 5,7 тыс. чрезвычaйных происшествий, нa которые подрaзделения ГСЧС отреaгировaли выездaми нa местa их возникновения. В результaте принятых мер спaсено 44 человекa.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Киеве мужчина стрелял в пожарных, которые прибыли по вызову. По данным спасателей, киевлянин 5 раз выстрелил в сторону сотрудников ГСЧС, на данный момент злоумышленник задержан.