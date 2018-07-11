В Мексике во время перестрелки погибла украинка

Украинка приехала с мужем отпраздновать первую годовщину свадьбы, сообщает The Washington Post.

В столице Мексики, Мехико, во время перестрелки погибла украинка, которая приехала с мужем отпраздновать первую годовщину свадьбы. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание сообщает, что 27-летняя Татьяна Мирутенко со своим мужем Джеймсом Гувером выходила из ресторана, когда на улице бандиты начали перестрелку с охранниками заведения.

По информации The Washington Post, группа людей на мотоциклах открыла огонь по охранникам, которые стояли у входа.

Напомним, в конце мая в словацком городе Прешов погибла студентка из Украины. Студентка выпала с балкона восьмого этажа студенческого общежития. Погибшая украинка была студенткой Технического университета. Полиция расследует, является ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место намеренные действия.