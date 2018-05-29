В Словакии погибла студентка из Украины

Студентка выпала с балкона восьмого этажа студенческого общежития

В словацком городе Прешов 28 мая погибла студентка из Украины. Об этом сообщает tvnoviny.sk.

Сообщается, что в понедельник, 28 мая около 21:20, студентка выпала с балкона восьмого этажа студенческого общежития.

"Звонок на экстренный номер "155" поступил в 21:25. Прибывшие спасатели обнаружили, что пострадавшая не подает признаков жизни, и врачам пришлось констатировать смерть", - сообщили в пресс-службе Операционного центра службы скорой медицинской помощи.

Установлено, что погибшая украинка была студенткой Технического университета. На данный момент полиция расследует, является ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место намеренные действия.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Польше умер украинский спортсмен Владислав Минич.