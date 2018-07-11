У Мексиці під час перестрілки загинула українка

Українка приїхала з чоловіком відсвяткувати першу річницю весілля, повідомляє The Washington Post.

У столиці Мексики, Мехіко, під час перестрілки загинула українка, яка приїхала з чоловіком відсвяткувати першу річницю весілля. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання повідомляє, що 27-річна Тетяна Мирутенко зі своїм чоловіком Джеймсом Гувером виходила з ресторану, коли на вулиці бандити почали перестрілку з охоронцями закладу.

За інформацією The Washington Post, група людей на мотоциклах відкрила вогонь по охоронцях, які стояли біля входу.

Нагадаємо, наприкінці травня у словацькому місті Прешов загинула студентка з України. Студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку. Загибла українка була студенткою Технічного університету. Поліція розслідує, чи є загибель українки нещасним випадком, або ж мали місце навмисні дії.