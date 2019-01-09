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В стране начали уменьшать транспортировки бензина через трубопроводы

В Мексике возник дефицит горючего через инициированную правительством борьбу с нелегальным подключением заправок к бензиновым трубопроводам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Указано, что в конце 2018 года о дефиците горючего заявили сразу несколько штатов Мексики. Кроме того, в начале 2019 года несколько заправок в Мехико - столице страны - заявили о нехватке бензина. Данное заявление спровоцировало ажиотаж на рынке топлива, который и привел к дефициту.

Отмечается также, что сейчас в Мексике начали уменьшать транспортировки бензина через трубопроводы и перешли к его транспортировке автоцистернами.

"У нас достаточно бензина, проблем с ним нет. Вопрос в его распространении. В худшем случае мы возобновим поставки топлива через трубопроводы", - сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Напомним, в начале этого года в Мексике сразу после инаугурации неизвестные убили мэра города Тлахьяко Алехандра Апарисио.

РБК-Украина также писало, что президент США Дональд Трамп может ввести режим чрезвычайного положения для строительства стены с Мексикой.