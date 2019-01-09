ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Мексике возник дефицит горючего

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 20:27
В Мексике возник дефицит горючего
Иллюстративное фото (GettyImages)

В стране начали уменьшать транспортировки бензина через трубопроводы

В Мексике возник дефицит горючего через инициированную правительством борьбу с нелегальным подключением заправок к бензиновым трубопроводам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Указано, что в конце 2018 года о дефиците горючего заявили сразу несколько штатов Мексики. Кроме того, в начале 2019 года несколько заправок в Мехико - столице страны - заявили о нехватке бензина. Данное заявление спровоцировало ажиотаж на рынке топлива, который и привел к дефициту.

Отмечается также, что сейчас в Мексике начали уменьшать транспортировки бензина через трубопроводы и перешли к его транспортировке автоцистернами.

"У нас достаточно бензина, проблем с ним нет. Вопрос в его распространении. В худшем случае мы возобновим поставки топлива через трубопроводы", - сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Напомним, в начале этого года в Мексике сразу после инаугурации неизвестные убили мэра города Тлахьяко Алехандра Апарисио.

РБК-Украина также писало, что президент США Дональд Трамп может ввести режим чрезвычайного положения для строительства стены с Мексикой.

Трамп посетит границу с Мексикой Трамп обратится к нации из-за ситуации на границе с Мексикой
Новости Украины топливоМексика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь