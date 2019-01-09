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У країні почали зменшувати транспортування бензину через трубопроводи

У Мексиці виник дефіцит пального через ініційовану урядом боротьбу з нелегальним підключенням заправок до бензинових трубопроводів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Вказано, що наприкінці 2018 року про дефіцит пального заявило одразу декілька штатів Мексики. Крім того, на початку 2019 року декілька заправок у Мехіко - столиці країни - заявили про нестачу бензину. Дана заява спровокувала ажіотаж на ринку пального, який і призвів до дефіциту.

Зазначається також, що зараз у Мексиці почали зменшувати транспортування бензину через трубопроводи та перейшли до його транспортування автоцистернами.

"У нас достатньо бензину, проблем з ним немає. Питання у його поширенні. У гіршому разі ми відновимо постачання палива через трубопроводи", - поінформував президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Нагадаємо, на початку цього року у Мексиці відразу після інавгурації невідомі вбили мера міста Тлахьяко Алехандра Апарісіо.

РБК-Україна також писало, що президент США Дональд Трамп може ввести режим надзвичайного стану для будівництва стіни з Мексикою.