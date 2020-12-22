В Мексике течение реки унесло группу туристов, есть погибшие

Фото: спасатели в Мексике (Pedro Mera/Xinhua)

В Мексике группу туристов унесло течением реки в горах, четверо погибли. Трагедия произошла на горной реке в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке страны.

Об этом сообщает Washington Post.

Группу из 21 туриста унесло течением, в результате чего четверо скончались. Трое туристов числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что пятеро туристов обратились за медицинской помощью. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Все туристы являются гражданами Мексики.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за резкого подъема уровня воды в реке, вызванного обильными ливнями, обрушившимися на регион.

Пропавших ищут несколько бригад спасателей. Расследование по факту гибели людей начала прокуратура региона.

Напомним, на норвежском архипелаге Шпицберген в результате схода снежной лавины около ледника погибли двое граждан Германии. Около ледника Фричтов также пропали без вести два человека, которые участвовали в туре, организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant.