У Мексиці течія річки віднесла групу туристів, є загиблі

Фото: рятувальники в Мексиці (Pedro Mera/Xinhua)

У Мексиці групу туристів віднесло течією річки в горах, четверо загинули. Трагедія сталася на гірській річці в районі Коста-де-Оро в штаті Веракрус на сході країни.

Про це повідомляє Washington Post.

Групу з 21 туриста віднесло течією, четверо померли. Троє туристів вважаються зниклими безвісти.

Уточнюється, що п'ятеро туристів звернулися за медичною допомогою. За словами медиків, їхньому життю ніщо не загрожує. Всі туристи є громадянами Мексики.

За попередніми даними, трагедія сталася через різкий підйом рівня води в річці, викликаний рясними зливами, що обрушилися на регіон.

Зниклих шукають кілька бригад рятувальників. Розслідування за фактом загибелі людей розпочала прокуратура регіону.

Нагадаємо, на норвезькому архіпелазі Шпіцберген унаслідок сходу сніжної лавини близько льодовика загинули двоє громадян Німеччини. Близько льодовика Фричтов також пропали безвісти дві людини, які брали участь у турі, організованому російською фірмою Arctic Travel Company Grumant.