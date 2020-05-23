В Мексике из-за столкновений в тюрьме погибли и пострадали десятки человек

Фото: флаг Мексики (из открытых источников)

Восемь человек погибли и еще столько же пострадали

В результате ожесточенного столкновения в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско, восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами. Было использовано огнестрельное оружие.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, стрельба произошла в тюрьме Пуэнте-Гранде. Три человека были убиты огнестрельным оружием, а четыре других погибли в результате побоев. Позже власти подтвердили еще одну смерть, после того как девять человек были первоначально госпитализированы.

По данным чиновников, заключенные участвовали в спортивных мероприятиях, после чего завязалась драка.

Пять человек были задержаны за возможную роль в инциденте. В рамках расследования власти проверят, были ли вовлечены в это государственные чиновники. Также отмечается, что это первый подобный случай в тюрьме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике нашли мертвым украинского моряка. Он был членом экипажа кипрского грузового судна Panamax Alexander.

Также РБК-Украина писало, что в Мексике в перестрелке преступных группировок погибли 19 человек. На месте столкновения изъяты 18 единиц огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля.

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Автор: Максим Зайченко