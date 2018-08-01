У Мексиці розбився пасажирський літак з понад 100 людьми на борту

Новини Надзвичайні події 01.08.2018 - 01:55
Фото: місце аварії літака (https://twitter.com/CEPCDurango)
Фото: місце аварії літака (https://twitter.com/CEPCDurango)

У літаку перебувало 97 пасажирів і 4 члени екіпажу

У Мексиці розбився пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico поблизу аеропорту в місті Вікторія-де-Дуранго. Про це повідомляє Reuters.

На борту літака перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. За словами представника влади штату, літак здійснив "вимушену посадку". Літак виконував рейс в Мехіко.

BBC News повідомляють, що поруч з місцем аварії, біля шосе, бачили пасажирів які просили про допомогу.

За неофіційними даними на місці події багато постраждалих, загиблих немає.


Нагадаємо, в швейцарських Альпах розбився легкомоторний літак, загинули 4 людини. Літак спустився на рівень 3,3 тис. метрів над рівнем моря, влада отримала попередження і відправила туди команду рятувальників.

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