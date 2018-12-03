ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Мексике прошла инаугурация нового президента

Новости » Политика    03.12.2018 - 01:14
В Мексике прошла инаугурация нового президента
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Андрес Мануэл Лопес Обрадор принял присягу президента

В Мексике состоялась инаугурация новоизбранного президента государства - Андреса Мануэла Лопеса Обрадора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В Мексике принял присягу президента левый лидер Андрес Мануэл Лопес Обрадор, известный под прозвищем "AMLO", перед толпой гостей, среди которых были мировые лидеры и представители обеих палат Конгресса", - говорится в сообщении.

Отметим, Лопес Обрадор одержал ошеломляющую победу на президентских выборах 1 июля и начал свой шестилетний срок с обещания осуществлять мощную борьбу с коррупцией, настаивая на том, что эта проблема является худшим ужасом Мексики.

"Ничто не делает большего вреда Мексике, чем нечестность руководителей", - сказал новоизбранный президент.

Кроме того, новый глава государства также подверг критике своего непопулярного предшественника Энрике Пенья Нието за введение "вредных" экономических стратегий и пообещал немедленные государственные инвестиции для спасения государственных предприятий нефтяной промышленности.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето и глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение.

Социологи оценили шансы чернокожего, еврея или женщины стать президентом Украины США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение
Новости Украины присягаМексикаПрезидент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь