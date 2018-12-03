В Мексике прошла инаугурация нового президента

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Андрес Мануэл Лопес Обрадор принял присягу президента

В Мексике состоялась инаугурация новоизбранного президента государства - Андреса Мануэла Лопеса Обрадора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В Мексике принял присягу президента левый лидер Андрес Мануэл Лопес Обрадор, известный под прозвищем "AMLO", перед толпой гостей, среди которых были мировые лидеры и представители обеих палат Конгресса", - говорится в сообщении.

Отметим, Лопес Обрадор одержал ошеломляющую победу на президентских выборах 1 июля и начал свой шестилетний срок с обещания осуществлять мощную борьбу с коррупцией, настаивая на том, что эта проблема является худшим ужасом Мексики.

"Ничто не делает большего вреда Мексике, чем нечестность руководителей", - сказал новоизбранный президент.

Кроме того, новый глава государства также подверг критике своего непопулярного предшественника Энрике Пенья Нието за введение "вредных" экономических стратегий и пообещал немедленные государственные инвестиции для спасения государственных предприятий нефтяной промышленности.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето и глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение.