У Мексиці відбулася інавгурація нового президента

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Андрес Мануель Лопес Обрадор прийняв присягу президента

У Мексиці відбулася інавгурація новообраного президента держави - Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"В Мексиці прийняв присягу президента лівий лідер Андрес Мануель Лопес Обрадор, відомий під прізвиськом "AMLO", перед натовпом гостей, серед яких були світові лідери і представники обох палат Конгресу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Лопес Обрадор отримав приголомшливу перемогу на президентських виборах 1 липня і почав свій шестирічний термін з обіцянки здійснювати потужну боротьбу з корупцією, наполягаючи на тому, що ця проблема є найгіршим жахом Мексики.

"Ніщо не робить більшої шкоди Мексиці, ніж нечесність керівників", - сказав новообраний президент.

Крім того, новий глава держави також піддав критиці свого популярного попередника Енріке Пенья Нієто за введення "шкідливих" економічних стратегій і пообіцяв негайні державні інвестиції для порятунку державних підприємств нафтової промисловості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто і глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.