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В Мексике произошли взрывы на нефтяном заводе, пострадали рабочие

Новина українською → Мексика, Четверг 08 апреля 2021 06:05
В Мексике произошли взрывы на нефтяном заводе, пострадали рабочие Фото: в результате взрыва на НПЗ пострадали 7 человек (Kompas.com ALWI)
Автор: Артур Родивилов

В штате Веракрус на востоке Мексики начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Ласаро-Карденас-дель-Рио". При взрывах резервуаров пострадали семь человек.

Об этом сообщила в Twitter государственная нефтегазовая компания Мексики Petroleos Mexicanos.

"Семеро пострадавших с легкими травмами, из них один рабочий с ожогами, еще один рабочий пострадал от отравления, и пятеро пожарных", - уточнила компания.

Все пострадавшие госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное. Организация указала, что инцидент не представляет угрозы для населения.

Пожар начался после взрывов в зоне резервуаров для хранения топлива. Служба безопасности сообщила, что всего прогремело шесть взрывов. Рабочие меняли оборудование в этой зоне.

В марте в Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. В результате инцидента пострадали десятки человек.

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