У Мексиці відбулися вибухи на нафтовому заводі, постраждали робітники
В штаті Веракрус на сході Мексики почалася пожежа на нафтопереробному заводі "Ласаро-Карденас-дель-Ріо". Під час вибухів резервуарів постраждали сім осіб.
"Семеро потерпілих з легкими травмами, з них один робочий з опіками, ще один робочий постраждав від отруєння, і п'ятеро пожежників", - уточнила компанія.
Всі постраждалі госпіталізовані до районної лікарні, їх стан стабільний. Організація зазначила, що інцидент не представляє загрози для населення.
Пожежа почалася після вибухів у зоні резервуарів для зберігання палива. Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів. Робочі міняли обладнання в цій зоні.
В березні в Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina стався потужний вибух, після якого почалася пожежа. Унаслідок інциденту постраждали десятки людей.