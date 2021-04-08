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У Мексиці відбулися вибухи на нафтовому заводі, постраждали робітники

Новость на русском → Мексика, Четвер 08 квітня 2021 06:05
У Мексиці відбулися вибухи на нафтовому заводі, постраждали робітники Фото: в результаті вибуху на НПЗ постраждали 7 осіб Kompas.com ALWI)
Автор: Артур Родивилов

В штаті Веракрус на сході Мексики почалася пожежа на нафтопереробному заводі "Ласаро-Карденас-дель-Ріо". Під час вибухів резервуарів постраждали сім осіб.

Про це повідомила в Twitter державна нафтогазова компанія Мексики Petroleos Mexicanos.

"Семеро потерпілих з легкими травмами, з них один робочий з опіками, ще один робочий постраждав від отруєння, і п'ятеро пожежників", - уточнила компанія.

Всі постраждалі госпіталізовані до районної лікарні, їх стан стабільний. Організація зазначила, що інцидент не представляє загрози для населення.

Пожежа почалася після вибухів у зоні резервуарів для зберігання палива. Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів. Робочі міняли обладнання в цій зоні.

В березні в Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina стався потужний вибух, після якого почалася пожежа. Унаслідок інциденту постраждали десятки людей.

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