У Мексиці відбулися вибухи на нафтовому заводі, постраждали робітники

В штаті Веракрус на сході Мексики почалася пожежа на нафтопереробному заводі "Ласаро-Карденас-дель-Ріо". Під час вибухів резервуарів постраждали сім осіб.

Про це повідомила в Twitter державна нафтогазова компанія Мексики Petroleos Mexicanos .

"Семеро потерпілих з легкими травмами, з них один робочий з опіками, ще один робочий постраждав від отруєння, і п'ятеро пожежників", - уточнила компанія.

Всі постраждалі госпіталізовані до районної лікарні, їх стан стабільний. Організація зазначила, що інцидент не представляє загрози для населення.

Пожежа почалася після вибухів у зоні резервуарів для зберігання палива. Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів. Робочі міняли обладнання в цій зоні.