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В Мексике произошел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 31 октября, в мексиканском штате Пуэбла произошел мощный взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод. В результате инцидента погиб один человек, еще 15 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Twitter.

"К сожалению, к настоящему времени один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбле. Мобилизовано 1396 специалистов", - написал он.

По его словам, из-за возникшего пожара в районе проводится эвакуация.

При этом глава государства добавил, что Pemex контролирует пожар.

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МексикаВзрыв