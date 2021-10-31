В Мексике произошел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод

"К сожалению, к настоящему времени один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбле. Мобилизовано 1396 специалистов", - написал он.

По его словам, из-за возникшего пожара в районе проводится эвакуация.

При этом глава государства добавил, что Pemex контролирует пожар.