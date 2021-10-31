В Мексике произошел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод

В воскресенье, 31 октября, в мексиканском штате Пуэбла произошел мощный взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод. В результате инцидента погиб один человек, еще 15 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Twitter.
"К сожалению, к настоящему времени один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбле. Мобилизовано 1396 специалистов", - написал он.
По его словам, из-за возникшего пожара в районе проводится эвакуация.
При этом глава государства добавил, что Pemex контролирует пожар.