RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мексиці стався вибух на місці нелегальної врізки в газопровід

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 31 жовтня, в мексиканському штаті Пуебла стався потужний вибух на місці нелегальної врізки в газопровід. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 15 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в Twitter.

"На жаль, до теперішнього часу одна людина загинула і ще 15 отримали поранення в результаті вибуху трубопроводу Pemex в Пуеблі. Мобілізовано 1396 фахівців", - написав він.

За його словами, через пожежу в районі проводиться евакуація.

При цьому глава держави додав, що Pemex контролює пожежу.

Читайте РБК-Україна в Google News
МексикаВибух