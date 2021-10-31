У Мексиці стався вибух на місці нелегальної врізки в газопровід

"На жаль, до теперішнього часу одна людина загинула і ще 15 отримали поранення в результаті вибуху трубопроводу Pemex в Пуеблі. Мобілізовано 1396 фахівців", - написав він.

За його словами, через пожежу в районі проводиться евакуація.

При цьому глава держави додав, що Pemex контролює пожежу.