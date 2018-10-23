В Мексике произошел взрыв на алкогольной фабрике, есть пострадавший

Фото: взрыв на фабрике в Мексике (twitter.com/faustolugo)

Из-за взрыва эвакуированы 2 тыс. человек

В Мексике на алкогольной фабрике на северо-западе Мехико произошел мощный взрыв, эвакуированы 2 тыс. человек. Об этом сообщил представитель сил гражданской обороны Мексики Фаусто Луго, передает РБК-Украина со ссылкой на издание El Universal.

По словам Луго, в результате взрыва один человек получил ожоги.

Согласно информации СМИ, на фабрике взорвался бак с алкоголем, причины произошедшего власти пока не сообщают.

Фото: взрыв на фабрике в Мексике

По некоторым данным, на фабрике произошло два взрыва, перекрыто движение по близлежащей улице.

Напомним, в Боснии и Герцеговине произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, погиб один человек, еще девять получили травмы.

Взрыв произошел во вторник около 21:30 в городе Брод, мэр города Илия Йовичич назвал происшествие самым серьезным инцидентом такого рода на местном НПЗ. Шесть пострадавших остаются в больнице. Пожар был успешно локализован через два часа после взрыва.