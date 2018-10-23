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У Мексиці стався вибух на алкогольній фабриці, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 05:53
Фото: вибух на фабриці в Мексиці (twitter.com/faustolugo)
Фото: вибух на фабриці в Мексиці (twitter.com/faustolugo)

Через вибух евакуйовано 2 тис. осіб

У Мексиці на алкогольній фабриці на північному заході Мехіко стався потужний вибух, евакуйовано 2 тис. осіб. Про це повідомив представник сил цивільної оборони Мексики Фаусто Луго, передає РБК-Україна з посиланням на видання El Universal.

Зі слів Луго, в результаті вибуху одна людина отримала опіки.

Згідно з інформацією ЗМІ, на фабриці вибухнув бак із алкоголем, причини події влада поки не повідомляє.

 

Фото: вибух на фабриці в Мексиці

За деякими даними, на фабриці сталося два вибухи, перекрито рух прилеглою вулицею.

Нагадаємо, в Боснії і Герцеговині стався вибух на нафтопереробному заводі, загинула одна людина, ще дев'ять отримали травми.

Вибух стався у вівторок близько 21:30 в місті Брод, мер міста Ілля Йовічич назвав подію найсерйознішим таким інцидентом на місцевому НПЗ. Шість постраждалих залишаються в лікарні. Пожежа була успішно локалізована через дві години після вибуху.

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