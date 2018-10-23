У Мексиці стався вибух на алкогольній фабриці, є постраждалий

Через вибух евакуйовано 2 тис. осіб
У Мексиці на алкогольній фабриці на північному заході Мехіко стався потужний вибух, евакуйовано 2 тис. осіб. Про це повідомив представник сил цивільної оборони Мексики Фаусто Луго, передає РБК-Україна з посиланням на видання El Universal.
Зі слів Луго, в результаті вибуху одна людина отримала опіки.
Згідно з інформацією ЗМІ, на фабриці вибухнув бак із алкоголем, причини події влада поки не повідомляє.
Фото: вибух на фабриці в Мексиці
За деякими даними, на фабриці сталося два вибухи, перекрито рух прилеглою вулицею.
Me llegó el calor #incendio pic.twitter.com/6uKbmbFoib— VICO911 (@VictorArturo911) October 22, 2018
Нагадаємо, в Боснії і Герцеговині стався вибух на нафтопереробному заводі, загинула одна людина, ще дев'ять отримали травми.
Вибух стався у вівторок близько 21:30 в місті Брод, мер міста Ілля Йовічич назвав подію найсерйознішим таким інцидентом на місцевому НПЗ. Шість постраждалих залишаються в лікарні. Пожежа була успішно локалізована через дві години після вибуху.