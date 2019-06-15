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У Мексиці представили міграційний договір з США

Новини » Політика    15.06.2019 - 12:46
У Мексиці представили міграційний договір з США
Ілюстративне фото (pixabay.com/MariaLR)

Згідно з договором біженці з третіх країн, які в'їхали в США з Мексики будуть вислані назад

Мексиканська влада опублікували повний текст договору між Мехіко і Вашингтоном, який регулює питання міграції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В документі сказано, що Мексика і США в терміновому порядку повинні почати консультації з розробки остаточних умов двосторонньої угоди, яка серед іншого стосується розподілу відповідальності за розгляд претензій мігрантів на статус біженця. Обидві держави будуть обробляти клопотання про притулок громадян третіх країн, які перетнули "територію однієї країни, щоб прибути в сусідню". Біженці третіх країн, які в'їхали в США з Мексики, повинні будуть негайно відправлені назад.

Також в угоді, яку було укладено на початку червня, було погоджено, що Мексика згодна розмістити 6 тис. солдатів Нацгвардії США для зміцнення своєї південної межі і більш активного проведення політики повернення мігрантів на батьківщину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп відклав введення нових мит на товари з Мексики. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення про введення нових мит відносно Мексики відкладено на невизначений термін завдяки угоді, до якої дійшли сторони в результаті переговорів.

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